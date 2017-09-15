МП "Нижегородское метро" планирует создать цех по кузовному ремонту вагонов на базе депо Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МП "Нижегородское метро" планирует создать цех по кузовному ремонту вагонов на базе депо. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 15 сентября 2017 года.



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Исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов 15 сентября провёл рабочую встречу на территории электродепо "Пролетарское". В ходе встречи директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев рассказал о готовности МП "Нижегородское метро" к строительству нового бокса для проведения капитально-восстановительного ремонта вагонов и о планах закупки новых вагонов, которую планируется произвести в 2017 году.

"В цехе подъемочного ремонта специалистами электродепо проводится ремонт отдельных узлов вагонов, с их частичным разбором и только в эксплуатационных нуждах. Ремонт кузовов вагонов осуществляется в законсервированном блоке. После того, как мы закупим 23 новых вагона в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, метрополитен будет нуждаться в новых площадях для ремонта и отстоя составов", - отметил Олег Яушев.

Он подчеркнул, что в связи с этим руководством метрополитена принято решение расконсервировать ранее не использующийся бокс и на базе уже имеющегося ангара построить цех по кузовному ремонту вагонов. "Для этого необходимо подвести к нему рельсы и полностью переоборудовать помещение. После того, как все работы будут выполнены, мы получим возможность непосредственно на базе депо производить ремонт вагонов", - добавил Олег Яушев.

В свою очередь Сергей Миронов отметил важность создания подобного цеха. "К 2017 году нижегородскому метрополитену необходимо выполнить КВР с продлением срока эксплуатации 34 вагонов, при невыполнении ремонтных работ они подлежали бы списанию. Кроме того, для обеспечения графика движения поездов с трехминутным интервалом по Автозаводской и Сормовской линиям к 2018 году потребуется не менее 30 составов. В связи с этим в 2017 году было принято и реализовано решение по расконсервированию блока, его дооборудования и созданию отстойных канав для новых составов. На сегодняшний день метрополитен полностью готов к приему новых вагонов и отправке старых для проведения КВР", - заявил Сергей Миронов.

Он также отметил, что для решения вопроса по организации ремонта кузовов, предложено продлить тупиковые пути до пустующего ангара, отремонтировать его и оснастить для создания цеха кузовного ремонта.

Как сообщалось ранее, нижегородская администрация планирует осенью 2017 года провести конкурс на право заключения концессии по капремонту вагонов метро.

СПРАВКА:

В настоящее время инвентарный парк состоит из 56 вагонов 1985 года выпуска; 6 вагонов - 1987 года; 18 вагонов – 1991-1994 годов; 27 вагонов - 2012, 2013 годов. Срок службы вагонов метрополитена, согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя, составляет 31 год или 3 млн км пробега.