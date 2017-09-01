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Экономика

Нижегородская администрация планирует осенью 2017 года объявить конкурс на заключение концессии по капремонту вагонов метро

07 сентября 2017 18:54  [35] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует осенью 2017 года провести конкурс на право заключения концессии по капремонту вагонов метро. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы горадминистрации Сергей Миронов после заседания комиссии гордумы по имуществу 7 сентября 2017 года.

Замдиректора департамента транспорта Валерий Лунев сообщил сегодня депутатам, что в рамках заключения концессионного соглашения планируется передача инвестору ангара в районе станции метро "Пролетарская" и 34 вагонов метро для капитального ремонта.

"Концессия рассчитана на семь лет – до 31 декабря 2023 года. Начальная (максимальная) сумма – 1,2 млрд рублей. 52% поступят из области, 48% выделит город. Точная сумма будет понятна по итогам конкурса. В рамках первого этапа работ будут модернизированы вагоны метро (ориентировочно до мая 2018 года), в рамках второго – ангар (до конца 2019 года). Через семь лет отремонтированные объекты будут переданы муниципалитету. Без проведения капитального ремонта вагоны подлежат выводу из эксплуатации. МП "Нижегородское метро" не может взять кредит на ремонт – предприятие убыточное", - подчеркнул Валерий Лунев.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов подчеркнул, что после ремонта депо МП "Нижегородское метро" получит цех, в котором сможет проводить капремонт своими силами. Он также отметил, что перед муниципалитетом стоит задача выйти на интервал хождения вагонов метро в три, а не в 12 минут.

Депутат Евгений Лазарев (КПРФ) спросил у представителей мэрии, "зачем добиваться интервала в три минуты, если пассажиропоток у метрополитена снижается". "В этой ситуации логичнее было бы увеличивать интервал", - считает депутат. Сергей Миронов предположил, что малый пассажиропоток связан именно с большим интервалом.

Депутат Андрей Ефремов ("Единая Россия"), в свою очередь, поинтересовался у представителей МП "Нижегородское метро", сколько стоит ремонт старых и покупка новых вагонов. Замдиректора предприятия отметил, что ремонт головного и промежуточного вагонов стоит 23 и 21 млн рублей соответственно, покупка новых – 65 и 55 млн рублей соответственно.

После комиссии Сергей Миронов сообщил журналистам, что, если решение о концессии на сентябрьском заседании Думы Нижнего Новгорода поддержат депутаты, в течение месяца после решения планируется объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения.

Напомним, в конце августа 2017 года сообщалось, что нижегородский сити-менеджер Сергей Белов не исключает заключения еще ряда концессий с муниципальными организациями, помимо концессий с ОАО "Теплоэнерго" и ОАО "Нижегородский водоканал".

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