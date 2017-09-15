Нижегородское правительство рассчитывает создать три тысячи рабочих мест по итогам VI бизнес-саммита Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области рассчитывает создать три тысячи рабочих мест по итогам VI международного бизнес-саммита, который проходит на Нижегородской ярмарке 14 – 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства 15 сентября 2017 года.

"За счет реализации в регионе проектов, соглашения о которых подписаны на бизнес-саммите, будет создано три тысячи новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Губернатор дал поручение курировать реализацию инвестпроектов, соглашения о реализации которых заключены на саммите, на всех этапах.

По словам вице-губернатора Евгения Люлина, на бизнес-саммите за два дня работы подписано 14 важных соглашений. "Реализация этих проектов позволит привлечь в регион почти 28 млрд рублей инвестиций. Среди наиболее крупных проектов, по которым были подписаны соглашения, – строительство завода по производству соли в Ковернинском районе, предприятия по выпуску дизельного топлива и бензинов по стандартам Евро-5 в Дзержинске, производства автокомпонентов", - пояснил вице-губернатор.

"Я оцениваю эффективность бизнес-саммита, в первую очередь, не по сумме привлеченных инвестиций, Важно, что за счет реализации этих проектов в регионе будет создано три тысячи новых рабочих мест с высоким уровнем производительности труда и, соответственно, достойной заработной платой. Это наши главные цели, которые мы преследуем", - резюмировал Шанцев.

Напомним, что в 2017 году в саммите принимают участие представители 34 иностранных государств и 37 регионов России.