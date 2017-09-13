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Бизнес

VI Международный бизнес-саммит открылся на Нижегородской ярмарке

14 сентября 2017 12:20  [119] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

VI Международный бизнес-саммит открылся на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на церемонии открытия саммита, 14 сентября 2017 года.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, в этом году в саммите принимают участие представители 34 иностранных государств и 37 регионов России.

"За шесть лет из регионального форума наш саммит превратился в полноценную международную площадку, где могут встретиться представители бизнеса и власти. В этом году здесь пройдет около 70 конгрессных мероприятий, в которых примут участие более 12 тысяч человек", - отметил глава региона.

Как сообщалось ранее, в рамках VI Международного бизнеса-саммита, который будет проходить в Нижнем Новгороде 14-16 сентября, правительство Нижегородской области планирует подписать семь по инвестиционным проектам на общую сумму 28 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест – около трёх тысяч.

Кроме того, на саммите будет подписано соглашение о взаимном сотрудничестве со службой занятости населения Нижегородской области и пятью крупными нижегородскими компаниями. Предметом данного соглашения является оказание работодателям региона содействия в подборе и переквалификации сотрудников.

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