"Мы в Нижнем Новгороде делаем всё, чтобы сохранить традиции нижегородского трамвая", - Елизавета Солонченко Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода наградила победителей XVI всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель трамвая"

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко наградила победителей XVI всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель трамвая". Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода 15 сентября 2017 года.

Практический этап XVI всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель трамвая" прошел в Нижнем Новгороде 14 сентября. В состязании принимали участие более 30 водителей из 25 городов России: Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Томска, Казани, Екатеринбурга и других. Соревновательная трасса была организована на улице Рождественской.

Сегодня в Гербовом зале Нижегородской ярмарки награждали и чествовали победителей конкурса. Глава города поприветствовала всех гостей Нижнего Новгорода и выразила надежду, что им понравилось в нашем городе.



"Думаю, у многих нижегородцев есть любимые трамвайные маршруты и связанные с ними приятные воспоминания. Для меня это маршрут №2 – нижегородское кольцо. Я давний поклонник этого вида транспорта, потому что трамвай – это классика городской жизни и часть нашей повседневной культуры. Трамваи в России ежедневно перевозят 3,8 миллионов человек, и эта профессия важна и нужна. И замечательно, что проводятся такие конкурсы, в которых участвуют лучшие из лучших", - сказала Солонченко.

Она отметила, что впервые соревнования такого уровня проходили в самом центре города – на улице Рождественской – там проходили тренировочные заезды. Это было сделано, чтобы понаблюдать за зрелищными состязаниями водителей трамваев и оценить их мастерство могли не только профессиональные члены жюри, но простые горожане.

Профессионализм участников будут по подгруппам в трех номинациях: "Приемка трамвая перед выездом на линию", "Культура обслуживания пассажиров" и "Вождение трамвая". Конкурс является важной частью федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

По итогам соревнований почетные грамоты и призы получили все участники, а Елизавета Солонченко вручила ценный подарок Василию Давиденко из Санкт-Петербурга– он стал лучшим в номинации "Вождении трамвая".