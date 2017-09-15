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Общество

Движение транспорта по Сормовскому шоссе в Нижнем Новгороде будет прекращено 22-25 сентября

16 сентября 2017 10:27  [47] Общество
Движение транспорта по Сормовскому шоссе в Нижнем Новгороде будет прекращено 22-25 сентября

Движение транспорта по Сормовскому шоссе в Нижнем Новгороде будет прекращено 22-25 сентября

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Движение транспорта по Сормовскому шоссе в Нижнем Новгороде будет прекращено 22-25 сентября. Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном сайте горадминистрации.

Движение транспорта по Сормовскому шоссе (между домами 15 и 20) будет приостановлено с 18:00 22 сентября до 05:00 25 сентября. Это связано с обращением ОАО "Теплоэнерго" по производству строительно-монтажных работ на данном участке. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, что движение транспорта по Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода в районе дома 10А закрыто до 17 сентября.

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