Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Валерия Криворучко Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области 74-летнего Валерия Криворучко. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтер" 16 сентября.

Согласно информации, житель города Дзержинска 7 сентября 2017 года ушел из дома и не вернулся. Мог отправиться в д. Молодники Владимирской области или в лес п. Фролищи Володарского района Нижегородской области.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, русые волосы. Был одет в защитную куртку зеленого цвета, синие джинсы, сапоги.

Особые приметы: зубы практически отсутствуют, шрам на губе, большая грыжа в паховой области, хромает. При себе имел: зеленый походный рюкзак, документы.

Напомним, что в городе Кстово Нижегородской области продолжаются поиски пропавшего Андрея Макшанцева.