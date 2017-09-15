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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Валерия Криворучко

17 сентября 2017 17:03  [27] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области 74-летнего Валерия Криворучко. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтер" 16 сентября.

Согласно информации, житель города Дзержинска 7 сентября 2017 года ушел из дома и не вернулся. Мог отправиться в д. Молодники Владимирской области или в лес п. Фролищи Володарского района Нижегородской области.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, русые волосы. Был одет в защитную куртку зеленого цвета, синие джинсы, сапоги.

Особые приметы: зубы практически отсутствуют, шрам на губе, большая грыжа в паховой области, хромает. При себе имел: зеленый походный рюкзак, документы.

Напомним, что в городе Кстово Нижегородской области продолжаются поиски пропавшего Андрея Макшанцева.

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