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Происшествия

Шестилетняя девочка погибла в ДТП с КамАЗом в Богородском районе Нижегородской области 17 сентября

18 сентября 2017 11:21  [23] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шестилетняя девочка и женщина погибли в ДТП с КамАЗом в Богородском районе Нижегородской области 17 сентября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 14:44 на 43 км автодороги Нижний Новгород – Касимов. Согласно информации, 59-летний водитель автомобиля ВАЗ 212140 при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet. После этого Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с КамАЗом.

В результате ДТП погибли 32-летняя женщина-водитель Chevrolet и пассажир автомобиля - шестилетняя девочка. По данным УГИБДД, ребёнок был пристёгнут ремнём безопасности, находился в детском удерживающем устройстве.

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