Один человек погиб в ДТП на Богородской трассе в Нижегородской области 17 сентября Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Один человек погиб в ДТП на Богородской трассе в Нижегородской области 17 сентября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.

Согласно предварительной информации, на автомобильной трассе в районе поворота на город Богородск столкнулись камаз с прицепом и легковой автомобиль Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб.