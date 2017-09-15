Один человек погиб в ДТП на Богородской трассе в Нижегородской области 17 сентября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.
Согласно предварительной информации, на автомобильной трассе в районе поворота на город Богородск столкнулись камаз с прицепом и легковой автомобиль Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб.
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