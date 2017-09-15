Нижегородская администрация сообщила о выборе субподрядчика по ремонту ул.Самаркандской из-за отставания подрядчика Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация сообщила о выборе субподрядчика по ремонту ул.Самаркандской из-за отставания подрядчика (ООО "СК "Управление строительства-620"). Об этом журналистам заявил директор департамента дорожного хозяйства Владимир Рябцев после оперативного совещания 18 сентября 2017 года.



По его словам, во II декаде сентября было принято решение о передаче объекта нижегородской ООО "Русский бизнес концерн-Рубикон", которое уже в выходные приступило к работам. "Она будет выступать субподрядчиком. Стоимость ремонта по ул.Самаркандской составляет 190 млн рублей, в 2017 году мы должны освоить 96 млн рублей. На данный момент у нас 20 млн рублей освоено и отставание более двух месяцев. Все работы будет выполнять уже "Рубикон", в том числе нанимать субподрядчика по коммуникациям", - рассказал Рябцев.



Первый заместитель главы горадминистрации Сергей Миронов, в свою очередь, отметил, что первую очередь ремонта планируется завершить к 28 сентября 2017 года.



"Но вторую очередь мы не дадим начать до того, пока не увидим полностью технологию производства работ со стороны подрядчика", - добавил Миронов.

Напомним, 4 сентября администрация сообщила об отставании в ремонте части ул. Самаркандской со стороны подрядчика. "Они врут постоянно, они неуправляемые. Обещали нам завершить работы сначала 1 июля, потом 15 июля… Контракт у них до мая 2018 года", - сказал тогда Рябцев.

Ранее сообщалось, что планируемый срок окончания первого этапа реконструкции (от Совнаркомовской до Должанской) – август 2017 года. Тогда же планировалось приступить ко II этапу ремонта улицы - от ул. Должанской до ул. Бетанкура.

Ремонт на объекте начался с 12 мая 2017 года. Общая стоимость реконструкции объекта по муниципальному контракту составляет 189 млн рублей. Работы выполняет ООО "СК "Управление строительства-620" (Москва).