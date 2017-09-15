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Общество

Нижегородское правительство определило количество такси и условия их работы на время проведения ЧМ

18 сентября 2017 12:33  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Постановление № 671 "Об аккредитации легковых такси, обеспечивающих транспортное обслуживание пассажиров и багажа на объектах спортивных соревнований в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на территории города Нижнего Новгорода" утверждено правительством Нижегородской области. Документ от 12 сентября 2017 года опубликован на официальном портале правовой информации.

Установлено, что максимальное количество легковых такси, которые смогут подъехать к объектам спортивных соревнований во время проведения матчей, составит 360.

Аккредитация будет состоять из двух этапов, на первом организации будут проверяться на соответствие необходимым требованиям, на втором – водители будут обучаться английскому языку.

Юрлица, претендующие на прохождение аккредитации должны иметь не менее 10 легковых автомобилей. Также установлено, что автомобили должны быть оборудованы (либо иметь договор на оборудование) терминалом считывания пластиковых карт по технологии PayPass.

Водительский стаж таксистов должен быть не менее трех лет. Кроме того, они должны знать расположение объектов ЧМ, а также основных достопримечательностей Нижнего Новгорода.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе 1/4 финала.

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