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Общество

"Нижегородский водоканал" намерен выделить 53 млн рублей на реконструкцию КНС "Кавказ" в Канавинском районе

18 сентября 2017 14:11  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ОАО "Нижегородский водоканал" намерен выделить 53 млн рублей на реконструкцию канализационно-насосной станции "Кавказ" в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.

Согласно информации, в рамках контракта необходимо выполнить строительно-монтажные работы по техническому перевооружению КНС "Кавказ". Станция расположена в двухэтажном нежилом здании с тремя подземными этажами, общая площадь 1053,7 кв метров. Адрес объекта: ул. Интернациональная, дом 96к.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 53,6 млн рублей (собственные средства компании).

Итоги аукциона будут подведены не позднее 13 октября 2017 года. Срок выполнения работ - не позднее 30 марта 2018 года.

Напомним, что 12 сентября 2017 года "Нижегородский водоканал" вторично объявил конкурс на поиск подрядчика по модернизации аэротенков очистных сооружений.

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