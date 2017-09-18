"Нижегородский водоканал" намерен выделить 53 млн рублей на реконструкцию КНС "Кавказ" в Канавинском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ОАО "Нижегородский водоканал" намерен выделить 53 млн рублей на реконструкцию канализационно-насосной станции "Кавказ" в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.



Согласно информации, в рамках контракта необходимо выполнить строительно-монтажные работы по техническому перевооружению КНС "Кавказ". Станция расположена в двухэтажном нежилом здании с тремя подземными этажами, общая площадь 1053,7 кв метров. Адрес объекта: ул. Интернациональная, дом 96к.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 53,6 млн рублей (собственные средства компании).



Итоги аукциона будут подведены не позднее 13 октября 2017 года. Срок выполнения работ - не позднее 30 марта 2018 года.



Напомним, что 12 сентября 2017 года "Нижегородский водоканал" вторично объявил конкурс на поиск подрядчика по модернизации аэротенков очистных сооружений.