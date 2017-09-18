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Общество

Нижегородская администрация объяснила отмену пятого конкурса на новые частные маршруты ошибкой в документации

18 сентября 2017 14:31  [12] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация отменила пятый конкурс на новые частные маршруты из-за ошибки в документации. Об этом журналистам заявил первый заместитель главы администрации Сергей Миронов после оперативного совещания 18 сентября 2017 года.

Напомним, что 15 сентября городская администрация объявила об отмене пятого конкурса на новые автобусные маршруты, который включал в себя три маршрута: №55 ("ЗКПД-4 – Автовокзал "Щербинки"), №93 ("Агрокомбинат "Горьковский" – Микрорайон Верхние Печеры") и №94 ("ЗКПД-4 – Микрорайон Кузнечиха-2"). Как уточнили НИА "Нижний Новгород" в департаменте транспорта, техническая ошибка в оформлении документации "не носит общественно-значимого характера".

"Сейчас ведется работа по устранению выявленных недочетов. После этого конкурс будет вновь объявлен на прежних основаниях",- добавили в департаменте.

Также ранее сообщалось, что 26 сентября планируется подвести итоги четвертого конкурса – на маршруты № 74 "Улица Долгополова - Микрорайон Верхние Печеры", № 82 "Автовокзал "Щербинки" - Улица Усилова", № 91 "Поселок Черепичный - Улица Долгополова".

Третий конкурс (маршруты №№14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92), в свою очередь, пройдет 5 октября 2017 года. Конкурс был назначен 1 августа, однако на следующий день мэрия была вынуждена его приостановить в связи с иском перевозчиков, оспаривающих проведение конкурса. 11 августа администрация возобновила прием заявок.

Напомним также, что первые два конкурса по маршрутам №№75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№49, 29, 86 выиграли ООО "Мещеряков и К" и 510794##ООО "Автопарк НН"## соответственно.

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