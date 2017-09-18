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Общество

Председатель нижегородской транспортной комиссии заявил о необходимости еще 150 автобусов для уменьшения интервала движения

18 сентября 2017 14:45  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Председатель нижегородской транспортной комиссии заявил о необходимости еще 150 автобусов для уменьшения интервала движения. Об этом председатель комиссии Гордумы по транспорту Алексей Гойхман заявил после заседания комиссии 18 сентября 2017 года.

По его словам, для соблюдения расписания и уменьшения интервалов на дорогах города необходимо закупить еще 150 автобусов. При этом вопрос финансирования пока решается, город рассчитывает на поддержку облправительства, сейчас ведутся переговоры.

Напомним, что 1 сентября на городские маршруты вышло 150 новых муниципальных автобусов, из них 100 ЛиАЗов и 50 ПАЗов "Вектор".

Ранее сообщалось, что новые автобусы планировалось распределить на маршруты №41, 52, 61 и 80. Также с 28 июля 2017 года на линии вышли 50 новых полунизкопольных автобусовмарки ЛиАЗ, работающих на дизельном топливе.

Как отметил сити-менеджер Сергей Белов, общая стоимость техники, поступившей в 2017 году, - порядка 1,3 млрд рублей. 50 единиц техники закуплено за счет средств администрации города при поддержке правительства области, 150 единиц закуплено в лизинг.

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