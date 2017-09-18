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Общество

Нижегородцы собрали около 500 мешков мусора в рамках субботника "Зеленая Россия" 16 сентября

18 сентября 2017 17:47  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Нижнего Новгорода собрали около 500 мешков мусора в рамках второго субботника "Зеленая Россия" 16 сентября 2017 года. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 18 сентября.

Согласно информации, уборка проводилась на четырех особо охраняемых территориях города: Щелоковский хутор, Стригинский бор, Смирновские дачи и Мещерское озеро. Субботник прошел в рамках Года экологии в РФ.

По данным министерства экологии и природных ресурсов области, в субботнике приняли участие почти 400 человек, среди них активные нижегородцы, сотрудники нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, департамента Росприроднадзора, а также сотрудники министерства во главе с министром Арсением Дряхловым.

"В Год экологии у нас уже проведен ряд экологических акций и запланировано еще много глобальных мероприятий, которые потребуют больших организационных, финансовых ресурсов. Стоит понимать, что разовые акции не имеют феноменального эффекта, однако если проводить их регулярно, то и люди начнут по-другому относиться к природе, поэтому мы будем регулярно инициировать проведение экосубботников", - заявил Дряхлов.

"Сейчас активно идет подготовительная работа по вводу регионального оператора, который на своей территории будет обязан организовать систему сбора отходов. Недавно центральный аппарат Росприроднадзора согласовал изменения в территориальную схему обращения с отходами в части установления в Нижегородской области девяти зон деятельности региональных операторов. Эти изменения позволят оптимизировать работу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона", - добавил министр.

По данным минэкологии, в регионе основными мероприятиями в год экологии стали: борьба с несанкционированными свалками, создание регионального оператора в сфере обращения с отходами и ликвидация объектов накопленного экологического ущерба.

Напомним, что 29 августа нижегородское минэкологии сообщило об увеличении числа будущих региональных операторов в сфере ТКО с четырёх до девяти.

Также напомним, что пока в регионе операторы в сфере ТКО действовать не начали. Ожидается, что первые операторы появятся к концу 2017 года.

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