Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила стипендии 30 одаренным детям 18 сентября Общество

Торжественное мероприятие, посвященное вручению стипендий Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила городские персональные стипендии одаренным детям по итогам 2016/17 учебного года. Об этом управление по связям с общественностью Думы Нижнего Новгорода сообщило 18 сентября 2017 года.



Согласно информации, в минувшем учебном году во всероссийской олимпиаде школьников приняли участи более 60 тысяч учащихся нижегородских школ. Победителями и призерами регионального этапа стали 158 нижегородских школьников. Более 5000 юных художников и музыкантов участвовали в конкурсах и фестивалях. Тысяча ребят стала лауреатами и дипломантами. А победителями и призерами международных и всероссийских спортивных соревнований стали около 400 воспитанников муниципальных спортивных школ города.



"Нижний Новгород - это не только Максим Горький, не только Кремль. Это, в первую очередь, наши юные талантливые нижегородцы, по которым в других городах России и далеко за ее пределами узнают о нашем городе, которые представляют его с честью и достоинством. Мы гордимся ими и готовы всячески помогать. Эти ребята получили стипендии не авансом, они получили их заслуженно, потому что прошли уже достаточно большой путь, и за их плечами стоит уже действительно большая сильная работа. И это застуженная награда. Важно, что представители спорта, искусства и победители школьных олимпиад отмечены сегодня в равной степени. Это значит, что во всех трех направлениях у нас есть, кто может достойно представлять наш город", – сказала Солонченко.



Глава города, вручая стипендии, отметила, что победы ребят заслужены не только талантом, но и исключительной работоспособностью.



"Когда я была школьницей, то ужасно не любила формулировку "поставлю тебе пятерку авансом". Подразумевается, что ты не до конца отработал эту оценку. Поэтому хочу подчеркнуть: вы эти деньги честно заработали своим трудом. Тем не менее, очень надеюсь, что успехи, сделавшие вас стипендиатами, – это только начало ваших достижений, и мы ещё услышим о ваших победах, громких выступлениях и научных открытиях", - сказала Солонченко.



Стипендии одаренным детям вручаются ежегодно, начиная с 2007 года. Среди стипендиатов победители и призеры городских, региональных, всероссийских и международных олимпиад, соревнований и конкурсов. Размер городской персональной стипендии составляет три тысячи рублей в месяц. Во время церемонии ребята получили стипендии сразу за четыре месяца 2017 года.