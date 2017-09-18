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Происшествия

Мать одного из обвиняемых в избиении нижегородца до смерти подозревается в организации этого преступления

18 сентября 2017 18:10  [92] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Мать одного из обвиняемых в избиении нижегородца до смерти подозревается в организации этого преступления. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 18 сентября 2017 года.

ГУ МВД сегодня сообщило, что двое несовершеннолетних нижегородцев задержаны по подозрению в избиении мужчины до смерти. Днем 6 августа 2017 года ранее не судимые молодые люди, находясь в лесном массиве около озера Сортировочное в Канавинском районе, причинили ранее знакомому мужчине черепно-мозговую травму, в результате которой потерпевший умер.

По данным СУ СК, в ходе расследования было установлено, что к совершению данного преступления причастны не только два 15-летних подростка, но и 39-летняя мать одного из них.

По версии следствия, подозреваемая предложила своему сыну 25 тысяч рублей за убийство их соседа по комнате, с которым у неё периодически происходили конфликты на бытовой почве. Сын подозреваемой согласился, рассказав о своих планах другу. В сообщении говорится, что 6 августа подростки предложили потерпевшему пойти с ними в лесной массив для поиска "закладок" наркотиков. Находясь в безлюдном месте, они избили жертву бейсбольной битой.

Сейчас все подозреваемые задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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