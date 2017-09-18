Нижегородский минфин выбрал БК "Регион" агентом по размещению облигаций региона в 2017 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство финансов Нижегородской области выбрало брокерскую компанию "Регион" (Москва) агентом по размещению облигаций региона в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте минфина.



Согласно информации, 14 сентября комиссия минфина рассмотрела заявки на оказание этой услуги и подвела итоги. На основании оценки претендентов члены комиссии решили признать победителем ООО "БК "Регион". С компанией планируется заключить государственный контракт на оказание услуг по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2017 года в объеме 12 млрд рублей.



Напомним, в феврале 2017 года правительство региона утвердило предельный объем облигаций в размере 12 млрд рублей в 2017 году. В 2018-2019 годах планируется выпустить облигации на 10 млрд рублей каждый год.



Напомним также, в 2016 году Нижегородская область разместила облигационный займ на 10 млрд рублей с семилетним сроком обращения. В 2015 году был размещен облигационный займ на 12 млрд рублей. Основными инвесторами выступили банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды.