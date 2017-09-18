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Общество

Росприроднадзор оштрафовал "Транскомлектстрой" за складирование асфальта при ремонте трассы Р-158 в Нижегородской области

19 сентября 2017 12:50  [55] Общество

Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО

Департамент Росприроднадзора по ПФО оштрафовал ООО "Транскомлектстрой" за складирование асфальтовых отходов при строительстве трассы Р-158 в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента 19 сентября 2017 года.

Согласно информации, Росприроднадзор установил факт несанкционированного размещения и использования отходов асфальтобетона и асфальтобетонной смеси, а также доменного шлака в 10 метрах от поворота на с. Нижегородец при строительстве дороги Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов (Арзамасской трассы). Работы осуществляет ООО "Транскомлектстрой".

Общая площадь навала составила 84 кв. метра. С противоположной стороны в 40 м после поворота на песчаную подушку был уложен доменный шлак. Результаты анализов показали, что данные отходы относятся к IV классу опасности. Также в ходе проведения административного расследования был выявлен ряд других нарушений в области обращения с отходами производства и потребления.

За совершение данных правонарушений юридическое и должностное лица компании оштрафованы в общей сумме на 110 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

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