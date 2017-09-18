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Общество

Belavia сохранит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск в осенне-зимний период

19 сентября 2017 12:56  [60] Общество

Фото: Belavia

Авиакомпания Belavia сохранит прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Минск в осенне-зимнем расписании международного аэропорта "Стригино" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта 19 сентября 2017 года.

Согласно информации, авиакомпания планирует выполнять рейсы четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Билеты в продаже. Время в пути – два часа. Полеты осуществляются на бортах Embraer–195.

Как сообщило руководство нижегородского аэропорта, рейсы в Минск из Нижнего Новгорода были запущены 31 мая 2017 года впервые в новейшей истории аэропорта. Решение о продлении работы направления на осенне-зимний период было принято после оценки окупаемости летом 2017 года.

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