Аграрии Нижегородской области убрали 76% зерновых по данным на середину сентября 2017 года Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Аграрии Нижегородской области убрали 76% зерновых по данным на середину сентября 2017 года. Об этом министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексей Морозов сообщил на заседании комитета Законодательного собрания региона по агропромышленному комплексу 19 сентября 2017 года.

По его словам, общая уборочная площадь зерновых культур составляет 568 тысяч га, на сегодняшний день сжато 430 тысяч га (76%), намолочено 1 млн 83 тысячи тонн зерна. Ожидаемый валовый сбор зерна составляет 1,2 млн тонн. "Это позволит нам закрыть все свои потребности", - сказал Морозов.

При этом индикаторы, установленные для региона федеральным министерством, следующие: для зерновых культур - 1 млн 50 тысяч тонн, для картофеля - 350 тысяч тонн, овощей - 36,2 тысячи, сахарной свеклы - 210 тысяч, льна -2,2 тысяч тонн.

Министр рассказал, что в настоящее время ведётся проверка зерна на качество. Так, уже было проверено 372 тысячи тонн пшеницы. Более 55% из этого количества составляет продовольственная пшеница. Практически вся проверенная рожь (24,9 тысячи тонн проверено) также является продовольственной.

Что касается других культур, то, по информации Морозова, на середину сентября убрано 4 тысячи га картофеля, что составляет 29%. Накопана 101 тысяча тонн картофеля. Кроме того, убрано 75 га овощей (7%), заготовлено 3,8 тысячи тонн. Свекла выкопана на площади 427 га, накопано 13 тысяч тонн корнеплода. С 20 сентября начнется переработка сахарной свеклы. Продолжается уборка масличных культур. Как отметил министр, в Нижегородской области работает семь цехов по переработке масличных, и они получат полную загрузку.

Как сообщалось ранее, по информации правительства региона на 11 сентября, Нижегородская область в 2017 году полностью обеспечена картофелем собственного производства.

Напомним также, что в конце августа Нижегородское министерство сельского хозяйства сообщало о рекордной урожайности зерна в регионе в 2017 году.