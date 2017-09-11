Нижегородская область полностью обеспечена картофелем Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область в 2017 году полностью обеспечена картофелем собственного производства. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 11 сентября.

"Сегодня Нижегородская область полностью обеспечена картофелем. Урожайность в этом сезоне чуть выше по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что выращенный картофель высокого качества и, я считаю – это достижение людей, которые трудятся в этой отрасли, используя современные технологии и оборудование. Наши картофелехранилища напоминают мне целый завод. Они оснащены необходимым оборудованием для сохранения вкусовых качеств. Микроклимат выдерживается так, что это дает возможность сберечь картофель в хорошем состоянии до июня следующего года", – сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе инспекции сельхозпредприятий Лукояновского района.

Исполнительный директор производственной компании ООО ПК "Нижегородская картофельная система" Виктор Бортников сообщил, что сельхозпредприятие работает на полную мощность и не только в сезон, но и круглый год.

"Осенью – уборка, летом – посадка и уход, а зимой – хранение и отгрузка на терминалы", – сказал он.

По данным регионального минпрома, продаваться высококачественные продукты, выращенные нижегородскими аграриями, будут на протяжении всего года на ярмарках выходного дня в каждом районе Нижнего Новгорода и в 52 муниципалитетах области.

"Ярмарки традиционно пользуются популярностью у нижегородцев, потому что на них представлены наши местные продукты, буквально только что убранные с поля. С учетом того, что это прямая продукция от производителя, то и цены на них самые оптимальные для наших горожан. Главное – это качественно, вкусно и полезно", – рассказал заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Подовинников.

Согласно сообщению, в Нижнем Новгороде 15 сентября 2017 года откроется девять ярмарок выходного дня, где горожане смогут купить сельскохозяйственные продукты, выращенные в регионе.