НКС приступили к заполнению тепловых сетей в Дзержинске Нижегородской области Общество

АО "Нижегородские коммунальные системы" (НКС, работает в составе Нижегородского филиала группы "Т Плюс") приступило к заполнению распределительных сетей и внутренних систем отопления потребителей в Дзержинске Нижегородской области в рамках пробного пуска тепла, который начался 18 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, пробные пуски тепла проводятся в соответствии с утвержденным администрацией города графиком, при этом приоритет при подключении отопления на первом этапе отдается объектам социальной сферы – учреждениям здравоохранения, школам, детским садам. "После завершения пробных пусков системы отопления объектов социальной сферы будут по заявкам переводиться в рабочий режим", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению администрации города, отопительный сезон в Дзержинске начнется 25 сентября.

"В рамках летней ремонтной кампании НКС выполнили весь комплекс технических мероприятий, необходимых для того, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на протяжении предстоящего осенне-зимнего периода. Наши специалисты разработали график поэтапного запуска отопления в дома Дзержинска для обеспечения согласованных действий с управляющими компаниями города", – отметил технический директор – главный инженер НКС Алексей Семянов.

Как сообщалось ранее, к 19 сентября НКС выполнило замену запорной арматуры на магистральных и распределительных тепловых сетях Дзержинска.