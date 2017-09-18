Карантин по АЧС введен в Богородском лесничестве в Нижегородской области Общество

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен у павших кабанов в лесополосе Богородского районного лесничества в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.



Согласно информации, информация об обнаружении четырех мертвых животных поступила в комитет 12 сентября 2017 года. Сотрудники госветнадзора, проверяя эту информацию, обнаружили трупы взрослого кабана и трех сеголеток (животных родившихся меньше года назад). Госветслужбой была проведена дезинфекция места обнаружения животных, и проведен отбор проб для лабораторных исследований.



При проведении исследований в ГБУ НО "Облветлаборатория" был выявлен вирус африканской чумы. На внеочередном заседании комиссии по охране территории было принято решение о введении карантина в лесничестве.



Напомним, что в начале августа 2017 года вспышка АЧС была локализована в Вачском районе . Очаг вируса был обнаружен в деревне Поповка. В личном подсобном хозяйстве пала одна свинья, ещё несколько животных заболели.



Напомним также, что 11 июля в Володарском районе был зарегистрирован массовый падёж свиней на территории личного подсобного хозяйства. Зараженное поголовье свиней было уничтожено. В угрожаемую зону, в том числе, попало ОАО "Ильиногорское".