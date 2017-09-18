Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2017 16:23  [3] Администрация Нижнего Новгорода планирует демонтировать 600 незаконных рекламных конструкций в 2017 году
19 сентября 2017 15:07  [74] "Работа по созданию безбарьерной среди ведется, но предстоит сделать еще очень многое", - Надир Хафизов
19 сентября 2017 14:53  [75] Карантин по АЧС введен в Богородском лесничестве в Нижегородской области
19 сентября 2017 14:37  [81] НКС приступили к заполнению тепловых сетей в Дзержинске Нижегородской области
19 сентября 2017 14:22  [87] МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за ветра 19 сентября
19 сентября 2017 12:56  [129] Belavia сохранит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск в осенне-зимний период
19 сентября 2017 12:50  [114] Росприроднадзор оштрафовал "Транскомлектстрой" за складирование асфальта при ремонте трассы Р-158 в Нижегородской области
19 сентября 2017 12:16  [120] НКС установили новую запорную арматуру на магистральных и распределительных тепловых сетях Дзержинска
18 сентября 2017 19:08  [329] Работы по строительству стадиона "Нижний Новгород" на Стрелке выполнены на 75%
18 сентября 2017 18:21  [223] Нижегородские активисты собрали более 1,5 тысяч подписей за отмену закона о разрешении строить религиозные объекты в парках
Общество

Карантин по АЧС введен в Богородском лесничестве в Нижегородской области

19 сентября 2017 14:53  [75] Общество

Фото: pt-zapovednik.ru

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен у павших кабанов в лесополосе Богородского районного лесничества в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.

Согласно информации, информация об обнаружении четырех мертвых животных поступила в комитет 12 сентября 2017 года. Сотрудники госветнадзора, проверяя эту информацию, обнаружили трупы взрослого кабана и трех сеголеток (животных родившихся меньше года назад). Госветслужбой была проведена дезинфекция места обнаружения животных, и проведен отбор проб для лабораторных исследований.

При проведении исследований в ГБУ НО "Облветлаборатория" был выявлен вирус африканской чумы. На внеочередном заседании комиссии по охране территории было принято решение о введении карантина в лесничестве.

Напомним, что в начале августа 2017 года вспышка АЧС была локализована в Вачском районе . Очаг вируса был обнаружен в деревне Поповка. В личном подсобном хозяйстве пала одна свинья, ещё несколько животных заболели.

Напомним также, что 11 июля в Володарском районе был зарегистрирован массовый падёж свиней на территории личного подсобного хозяйства. Зараженное поголовье свиней было уничтожено. В угрожаемую зону, в том числе, попало ОАО "Ильиногорское".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph