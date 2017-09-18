Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко рассказала о предварительных итогах партийных проектов "Единой России" Общество

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко рассказала о предварительных итогах партийных проектов "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба городской Думы 19 сентября 2017 года.

Согласно информации, сегодня глава города, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Елизавета Солонченко провела заседание фракции в городской Думе. В начале заседания она проинформировала коллег о результатах довыборов в Гордуму и представила избранных депутатов-единороссов: Станислава Прокоповича и Шамиля Аляутдинова. Они уже написали соответствующие заявления и вошли во фракцию "Единой России".

"Станислава Прокоповича и Шамиля Аляутдинова я знаю давно. Как секретари районных отделений "Единой России" они хорошо знакомы жителям своих округов, поэтому их результат на выборах закономерен. Уверена, что они усилят фракцию "Единой России" в городской Думе Нижнего Новгорода, прежде всего потому, что знают, чем живут горожане и как реализуются партийные проекты "на земле", - сказала Елизавета Солонченко.

После этого она рассказала депутатам о ходе реализации инициатив фракции в городской Думе. На территории города сейчас реализуются следующие партийные проекты: программа по созданию комфортной городской среды, проект обеспечения воспитанников детсадов продукцией молочных кухонь, несколько экологических проектов и др.

"По программе создания комфортной городской среды уже есть первые результаты в Автозаводском и Канавинском районах. Там полным ходом идет реконструкция дворовых объектов, оборудование новых парковок, асфальтируются дорожки, идет подготовка к установке детских и спортивных площадок", - подчеркнула Солонченко.

Она высоко оценила проект обеспечения воспитанников детсадов продукцией молочных кухонь. "Нижнему Новгороду в отличие от других городов-миллионников удалось сохранить эту уникальную систему, теперь идет расширение – продукцию молочных кухонь получают не только дети до трех лет, но и детсадовцы. Пилотный проект запущен в семи детских садах, с этого учебного года количество детсадов, охваченных продукцией молочных кухонь, вырастет еще на 20", - говорится в сообщении.

Глава города отметила еще одну важную инициативу фракции, которая привела к созданию "Общественной палаты Нижнего Новгорода". Она была создана 25 августа в рамках форума городских сообществ "Активный Нижний". "Члены Общественной палаты будут принимать участие в заседаниях постоянных комиссий, и надеюсь, станут соратниками в решении городской проблематики", - подчеркнула Елизавета Солонченко.

Также члены фракции обсудили повестку сентябрьского заседания городской Думы и договорились консолидировано поддержать кандидатуру Ирины Семашко, которая будет выдвинута на должность руководителя Контрольно-счетной палаты.