Нижегородский депутат предложил отменить назначенные на октябрь аукционы на РЗТ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутат Гордумы от КПРФ Евгений Лазарев предложил отменить назначенные на октябрь 2017 года аукционы на развитие застроенных территорий (РЗТ). Об этом он заявил на заседании комиссии Гордумы по строительству 19 сентября 2017 года.



Администрация Нижнего Новгорода ранее назначила шесть аукционов на право развития территорий на 13 октября 2017 года, еще два пройдут 20 октября. Лазарев предложил отменить эти конкурсы и назначить их заново, но с правками: прописать в конкурсной документации обязанность застройщиков самим организовывать социальную инфраструктуру (детсады, школы) на территории.



Председатель комиссии по строительству Андрей Дранишников выразил мнение, что в таком случае застройщики вообще не будут участвовать в торгах. Директор департамента строительства Юрий Щеголев, в свою очередь, подчеркнул, что в обязанности муниципалитета входит строительство образовательных учреждений. "Там, где это возможно, мы эту обязанность с муниципалитета перекладываем",- добавил Щеголев.



По итогам обсуждения на голосование данный вопрос вынесен не был.



Ранее сообщалось, что всего в 2017 году планируется провести 53 аукциона по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. 11 территорий из 53 будут разыграны по программе волнового переселения. Ожидаемая сумма поступлений в бюджет - 218 млн рублей.