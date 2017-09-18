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Общество

Нижегородское правительство планирует начать реализацию мероприятий по оздоровлению Волги летом 2018 года

19 сентября 2017 18:27  [73] Общество
р.Волга

р.Волга

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нижегородское правительство планирует начать реализацию мероприятий по оздоровлению Волги летом 2018 года. Об этом первый замминистра экологии региона Наталья Мочалина сообщила на заседании комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области 19 сентября 2017 года.

Она напомнила, что в настоящее время разрабатывается соответствующая федеральная программа, в которой примут участие все заинтересованные регионы. До 10 ноября должны быть утверждены региональные проекты оздоровления реки. Предполагается, что соглашения по предоставлению субсидий будут заключены до 1 марта 2018 года, а начало реализации мероприятий запланировано на лето.

По информации Мочалиной, в общей сложности на эти цели правительство РФ считает необходимым направить порядка 245 млрд рублей, в том числе 42 млрд рублей составят средства регионов, 90 млрд рублей - внебюджетные средства. При этом пока не определены доли отдельных субъектов.

Комитет по экологии принял данную информацию к сведению и решил в ноябре вернуться к вопросу и обсудить региональный проект оздоровления Волги.

Напомним, что председатель кабмина РФ Дмитрий Медведев в августе в Волгограде провел совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги. На нем министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что на решение этих проблем нацелен приоритетный проект "Оздоровление Волги". В целом бюджет приоритетного проекта тогда оценивался в 257 млрд рублей.

Позднее нижегородское правительство сообщало, что выбросы сточных вод регионе планируется сократить в девять раз по итогам реализации федеральной программы по оздоровлению Волги.

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