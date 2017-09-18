Пропавшая в Лукояновском районе Нижегородской области Ирина Быстрова найдена живой Происшествия

Ирина Быстрова Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Пропавшая в Лукояновском районе Нижегорсокдой области Ирина Быстрова найдена живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".



Информация о том, что женщина найдена, поступила от ее родственников 19 сентября 2017 года. По просьбе семьи, обстоятельства ее обнаружения не разглашаются.



Напомним, что 27-летняя женщина ушла из дома из с. Иванцево 13 сентября.