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Происшествия

Пропавшая в Лукояновском районе Нижегородской области Ирина Быстрова найдена живой

19 сентября 2017 18:57  [68] Происшествия
Ирина Быстрова

Ирина Быстрова

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Пропавшая в Лукояновском районе Нижегорсокдой области Ирина Быстрова найдена живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Информация о том, что женщина найдена, поступила от ее родственников 19 сентября 2017 года. По просьбе семьи, обстоятельства ее обнаружения не разглашаются.

Напомним, что 27-летняя женщина ушла из дома из с. Иванцево 13 сентября.

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