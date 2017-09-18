Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Лукояновском районе Ирины Быстровой Происшествия

Ирина Быстрова Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 13 сентября в Лукояновском районе Нижегородской области Ирины Быстровой. Об этом сообщает поисково-спасательный "Волонтер" 18 сентября 2017 года.



Согласно информации, 27-летняя женщина ушла из дома из с. Иванцево около 16:00 в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.



Приметы пропавшей: на вид 25-27 лет, худощавое телосложение, осветленные волосы до плеч, карие глаза. Была одета в темную куртку, белую футболку, светло-голубые джинсы. Возможно, при себе имела сине-зеленый рюкзак. Особые приметы: шрам от аппендицита.



Напомним, что в Дзержинске продолжаются поиски пропавшего 7 сентября 2017 года 74-летнего Валерия Криворучко.