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Культура и отдых

VII ежегодный фестиваль "День улицы Рождественской" пройдет в Нижнем Новгороде 23 сентября

20 сентября 2017 09:33  [57] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

VII ежегодный фестиваль "День улицы Рождественской" пройдет в Нижнем Новгороде 23 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, основная часть празднования будет проходить на площади Маркина. Там гостей ждут выступления театральных и музыкальных коллективов, квесты и мастер-классы, продажа сувенирной продукции, зона городского волонтерского центра, ярмарка с фермерскими продуктами, игры и конкурсы, занятия йогой на открытом воздухе, лекторий и другие развлечения. Также в рамках праздника состоятся бесплатные открытые экскурсии по улицам города в районе Рождественской стороны.

Помимо уличных мероприятий нижегородцы смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях и экскурсиях в некоторые заведения, которые располагаются на улице Рождественской. Свои двери для гостей праздника также откроют галерея "Futuro", кафе "Селедка и кофе", рестораны компании "ПИР".

Начало всех праздничных мероприятий намечено на 12:00.

12:00 – Старт экскурсий на ул. Рожественской. Экскурсоводами 10 маршрутов станут представители администрации Нижнего Новгорода, бизнесмены, преподаватели и писатели.

1) Экскурсия "Гостеприимная Рождественская и не только". Экскурсовод - президент ГК "ПИР" Александр Котюсов (сбор на ул. Рождественская, 6). (12+)

2) Экскурсия "Время и человек". Экскурсовод – директор турфирмы "Турист" Инна Кузнецова. Сбор на ул. Рождественской , 46). (12+)

3) Экскурсия "Горький на Рождественкой стороне". Экскурсовод – директор музея А.М. Горького Лариса Моторина. Сбор на пл. Народного единства, памятник Минину и Пожарскому (12+)

4) Экскурсия "Родовые традиции ул. Рождественской". Экскурсовод - заместитель главы города Михаил Кузнецов. Сбор на ул. Рождественской, 4. (12+)

5) Экскурсия "Пять героев Рождественской стороны". Экскурсовод - Зульфия Хасанова. Сбор на пл. Народного Единства у памятника Минину и Пожарскому. (12+)

6) Экскурсия "Красные казармы. Советская история "Мильошки". Экскурсовод - писатель Галина Подарова. Сбор у Зачатской башни Кремля. (12+)

7) Экскурсия "Благовещенский монастырь – ровесник города". Экскурсовод – руководитель по делам архивов Государственной архивной службы Нижегородской области Борис Пудалов. Сбор у Благовещенского монастыря. (12+)

8) Экскурсия "Рождественская сторона" с высоты птичьего полета. Экскурсовод - доктор философских наук Татьяна Арсентьева. Сбор у церкви в честь Успения Божьей матери. (12+)

9) Экскурсия "Рождественская церковь как главный образ "Рождественской стороны". Экскурсовод - председатель правления союза профессиональных литераторов Владимир Терехов. Сбор у главного входа в Рождественскую церковь. (12+)

10) Экскурсия "Будущее Нижневолжской набережной". Экскурсовод - заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов. Сбор перед зданием Речного вокзала со стороны реки Волги (12+)

В это же время параллельно состоится маскарадное шествие, которое пройдет с площади Народного единства до площади Маркина.

13:00 – 14:00 Официальное открытие праздника на главной сцене на пл. Маркина (12+)

14:00 – 15:00 Программа от городского центра волонтеров (12+)

15:00 -17:00 – Выступление музыкальных коллективов (12+)

17:00 – 18:00 Час караоке (16+)

18:00 – 19:00 Программа от телеканала "Волга" (12+)

19:00 – 19:30 Закрытие праздника, огненное шоу (12+).

Кроме того, в течение всего дня будет работать ярмарка мастеров, детская зона волонтерский центр, квесты, мастер-классы по прикладному искусству, выставка ретро-автомобилей.

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