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Культура и отдых

Сеть кинотеатров "Империя Грез" решила выпустить в прокат "Матильду"

20 сентября 2017 10:30  [33] Культура и отдых

Сеть кинотеатров "Империя Грез" решила выпустить в прокат "Матильду". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в руководстве компании 20 сентября 2017 года.

"Руководством сети кинотеатров "Империя Грез" принято решение о прокате фильма "Матильда". Точное расписание на период проката еще не составлено и, как правило, формируется за несколько дней до выхода фильма. Но одно известно точно - прокат в сети кинотеатров "Империя Грез" будет со дня официальной премьеры фильма в России, то есть с 26 октября 2017 года", - рассказали в компании.

Добавим, что у "Империи Грез" есть пять кинотеатров в Нижнем Новгороде, один в г.Кстово Нижегородской области и один в Ижевске.

Напомним, по данным на 19 сентября единственным кинотеатром, точно определившимся о прокате "Матильды" в Нижнем Новгороде, был "Романов Синема".

Как сообщало в 2016 году интернет-издание Meduza, после выхода трейлера на фильм пожаловалось движение "Царский крест", активисты начали отправлять однотипные письма в прокуратуру. По их мнению, в фильме негативно показан образ канонизированного святого Николая II, а значит, он нарушает статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти (ст. 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Прокуратура проверила сценарий фильма и состава преступления не нашла.

Собственную жалобу на фильм в Генпрокуратуру подала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она заявила, что к ней также обратились активисты, которые к этому времени уже собрали больше 10 тысяч подписей под онлайн-петицией за запрет фильма. Прокуратура проверила трейлер и нарушений снова не нашла. После этого регулярно происходили выступления сторонников запрета фильма, а также составлялись жалобы в правоохранительные органы. 10 августа 2017 года "Матильде" выдали прокатное удостоверение на показ по всей России с рейтингом 16+.

СПРАВКА:
"Матильда" – готовящийся к прокату российский исторический художественный фильм режиссёра Алексея Учителя, повествующий о судьбе балерины Матильды Кшесинской и её отношениях с цесаревичем Николаем Александровичем - будущим последним российским императором Николаем II. Планируемый выход картины стал предметом общественной полемики о степени достоверности исторических фактов, представленных в киноленте.

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