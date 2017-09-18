Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2017 13:26  [51] Часть Сормовского шоссе будет перекрыта в Нижнем Новгороде с 22 сентября по 2 октября
20 сентября 2017 12:52  [58] Комитет по имуществу ЗС НО одобрил во II чтении законопроект о предоставлении общежитий силовикам на период ЧМ
20 сентября 2017 12:30  [87] Профильный комитет ЗС НО одобрил возможность передачи госимущества в пользование религиозным НКО
20 сентября 2017 12:22  [105] Нижегородская мэрия перенесла обещанное в отчете сити-менеджера строительство коммуникаций к участкам многодетных семей
20 сентября 2017 10:55  [118] Нижегородская Дума отказалась рассматривать вопрос об отмене октябрьских аукционов на РЗТ
20 сентября 2017 10:41  [142] Комитет по имуществу ЗС НО одобрил инициативу гордумы о запрете резервирования мест на кладбищах до 2019 года
19 сентября 2017 18:30  [122] "Ростелеком" и Пенсионный фонд России расширили объем материалов программы "Азбука Интернета"
19 сентября 2017 18:27  [297] Нижегородское правительство планирует начать реализацию мероприятий по оздоровлению Волги летом 2018 года
19 сентября 2017 18:22  [201] "Необходимо в рамках договоров о РЗТ обязать застройщиков самим строить школы и детсады", - Евгений Лазарев
19 сентября 2017 18:18  [279] Первые 10 нижегородцев завершили реабилитацию в наркодиспансере по программе сертификатов
Общество

Нижегородская мэрия перенесла обещанное в отчете сити-менеджера строительство коммуникаций к участкам многодетных семей

20 сентября 2017 12:22  [105] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация перенесла строительство коммуникаций к участкам многодетных семей на 2018 год. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы 20 сентября 2017 года.

Согласно одобренным сегодня изменениям в бюджет на 2017 год, 15,4 млн рублей будут сняты с инженерной и дорожной инфраструктуры к участкам в районе д. Сысоевка Богородского района.

Эти участки предназначены для предоставления многодетным семьям под жилищное строительство. Первый замеглавы администрации города Сергей Миронов уточнил, что инфраструктуру (сети водоснабжения) планируется начать строить в 2018 году. Ранее это планировалось сделать осенью текущего года, о чем в своем отчете заявлял сити-менеджер Сергей Белов.

Напомним, в Нижнем Новгороде, по данным на начало 2017 года, в очереди на положенные по закону бесплатные земельные участки стоит более 200 семей.

А история с участками в Сысоевке тянется несколько лет. В 2015 году семьи, получившие участки, пожаловались на то, что к ним не подведена инфраструктура. В 2017 году стало известно, что мэрия не намерена подводить к этим участкам газ.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph