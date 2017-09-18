Нижегородская мэрия перенесла обещанное в отчете сити-менеджера строительство коммуникаций к участкам многодетных семей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация перенесла строительство коммуникаций к участкам многодетных семей на 2018 год. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы 20 сентября 2017 года.

Согласно одобренным сегодня изменениям в бюджет на 2017 год, 15,4 млн рублей будут сняты с инженерной и дорожной инфраструктуры к участкам в районе д. Сысоевка Богородского района.

Эти участки предназначены для предоставления многодетным семьям под жилищное строительство. Первый замеглавы администрации города Сергей Миронов уточнил, что инфраструктуру (сети водоснабжения) планируется начать строить в 2018 году. Ранее это планировалось сделать осенью текущего года, о чем в своем отчете заявлял сити-менеджер Сергей Белов.

Напомним, в Нижнем Новгороде, по данным на начало 2017 года, в очереди на положенные по закону бесплатные земельные участки стоит более 200 семей.

А история с участками в Сысоевке тянется несколько лет. В 2015 году семьи, получившие участки, пожаловались на то, что к ним не подведена инфраструктура. В 2017 году стало известно, что мэрия не намерена подводить к этим участкам газ.