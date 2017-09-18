Нижегородская администрация объявила конкурс дизайн-проектов многофункционального паркового павильона Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода объявила архитектурный конкурс на разработку дизайн-проекта временного многофункционального паркового павильона. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 20 сентября 2017 года.

"По задумке организаторов, участники конкурса должны предложить варианты многофункционального павильона, выполненного из древесины и легких экономичных материалов площадью 60 кв.м, который планируется к размещению в городских парках и призван стать центром притяжения горожан - площадкой для занятий физической культурой, а также местом отдыха", - говорится в сообщении.



Как отмечают организаторы, инженерное решение павильона должно включать надежную опорную конструкцию, архитектура должна быть "образно новой, впечатляющей, выполняющей роль паркового экспоната", а дизайн-проект - вписываться в контекст окружающей среды и учитывать потребности маломобильных групп населения. Также конкурсанты вправе предложить иные территории для размещения временного многофункционального павильона.

Прием материалов для участия в конкурсе завершится в 16:00 7 ноября 2017 года. Сообщается, что все работы будут размещены на сайте администрации города и городской Думы и выставлены на участие в открытом голосовании с 13 по 22 ноября.

Итоги конкурса будут объявлены 6 декабря 2017 года. Трех победителей выберет профессиональное жюри с учетом мнения нижегородцев, выявленного по результатам интернет-голосования.

"Также предусмотрен призовой фонд: первая премия в размере 25 тысяч рублей и сертификат на аналогичную сумму на приобретение плитки компании - соорганизатора конкурса с последующей реализацией дизайн-проекта, вторая премия - 15 тысяч рублей и сертификат на 15 тысяч рублей на приобретение плитки компании - соорганизатора конкурса, третья премия в размере 10 тысяч рублей и сертификат на 10 тысяч рублей на приобретение плитки", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 17 сентября в Нижнем Новгороде были объявлены результаты открытого конкурса на концепцию развития территории Стрелки.