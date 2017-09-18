Московский "Архслон" победил в архитектурном конкурсе на концепцию развития нижегородской Стрелки Общество

Фото: Визуализация АБ "Архслон" с сайта конкурса

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Архитектурное бюро "Архслон" получило первую премию открытого конкурса на концепцию развития территории нижегородской Стрелки. Об этом сообщается на сайте VII Международного архитектурного фестиваля "Эко-Берег" 17 сентября 2017 года.

В 2017 году к переосмыслению и трансформации конкурсантам предлагается участок на территории Стрелки. Согласно информации, перед конкурсантами стояла задача "представить концептуальные предложения по созданию нового городского центра, насыщенного общественными и культурно-спортивными функциями, с развитой рекреационной составляющей". Всего на конкурс было представлено 56 проектов из шести стран (России, Литвы, Италии, Германии, Сербии, Китая), демонстрирующих современный новаторский подход к освоению береговых территорий.



Работы конкурсантов судило жюри в составе: Сергея Скуратова (президент компании "Сергей Скуратов Architects"), Бориса Бернаскони (руководитель архитектурного бюро Bernaskoni), Николая Лызлова (руководитель АМ Лызлова) Олега Романова (президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов), Николоса Абашидзе (заместитель председателя правления Союза архитекторов Грузии), Александра Корбута (президент союза архитекторов республики Беларусь), Александра Бодриевского (директор департамента градостроительного развития территории Нижегородской области).



По итогам конкурса награды были присуждены следующим проектам: первая премия - архитектурное бюро "Архслон" (Москва), вторая премия – архитекторы Асс (Москва), третья премия - проектное бюро "БАДР 5" (Москва) и команда "DreamTeam" (Санкт-Петербург).

Кроме того, за отдельные концептуальные архитектурные и градостроительные решения дипломами были также награждены проекты команд из Нижнего Новгорода: авторский коллектив: Денис Малков - Елена Михалева и авторский коллектив: Егор Рыбин – Борис Тарасов.



Напомним, что самая интересная концепция должна быть представлена правительству Нижегородской области для рассмотрения и возможного воплощения.