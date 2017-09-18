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Экономика

Нижегородская Дума обратится к главе региона по установке индекса изменения платы за ЖКУ в 9,8% во II полугодии 2018 года

20 сентября 2017 12:49  [68] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дума Нижнего Новгорода обратится к губернатору Нижегородской области с предложением установить индекс изменения платы за ЖКУ на уровне 9,8% во II полугодии 2018 года. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.

Директор департамента жилья администрации Павел Марков отметил, что данный вопрос прошел "достаточно болезненную процедуру обсуждения". "Изначально предлагался индекс в 12,3%. Многие депутаты были против. По итогам дискуссии в согласительной комиссии мы предлагаем Гордуме установить индекс в 9,8%", - обратился Марков к местному парламенту.

Председатель фракции КПРФ в Гордуме Николай Сатаев, ранее выступавший против установки предельного индекса, поблагодарил администрацию за то, что "депутаты были услышаны, и индекс снижен".

В итоге Гордума приняла решение обратиться к губернатору с предложением установить индекс изменения платы за ЖКУ на уровне 9,8% во II полугодии 2018 года.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация ожидает порядка 40 млн рублей экономии в 2018 году при индексе изменения платы за ЖКУ в 12,3%. Цель установления предельного индекса, как сообщает мэрия – оптимизация бюджетных расходов и необходимость уравнять в правах потребителей, которые платят по нормативам, с потребителями, которые платят в соответствии с показателями приборов учета.

Напомним, что с просьбой об увеличении уровня предельного индекса до 12,3% Гордума обращалась к губернатору и в 2014, и в 2015, и в 2016 годах. Предельный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Нижнем Новгороде при его утверждении главой региона будет касаться водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения.

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