Нижегородская администрация ожидает порядка 40 млн рублей экономии в 2018 году при индексе изменения платы за ЖКУ в 12,3% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация ожидает порядка 40 млн рублей экономии при установке индекса изменения платы за ЖКУ во II полугодии 2018 года на уровне 12,3%. С докладом по данной теме на заседании комиссии Гордумы по соцполитике выступил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков 18 сентября 2017 года.



По его словам, цель установления предельного индекса – оптимизация бюджетных расходов и необходимость уравнять в правах потребителей, которые платят по нормативам, с потребителями, которые платят в соответствии с показателями приборов учета. При этом он подчеркнул, что 12,3% - это гораздо выше, чем реальный рост цен на коммунальные услуги.



"Если установим меньше – разница ляжет на городской бюджет. Мы анализировали, сколько нам нужно затратить при установлении предельного индекса 0, 10 и 12,3%. При 12,3% в 2018 году придется затратить 2 млн рублей, при 10% - 4 млн рублей, при 0% (то есть, если предельный индекс установлен не будет) – порядка 40 млн рублей. Наша цель – прийти к тому, чтобы с 2018 года прекратить субсидирование этой деятельности", - отметил Павел Марков.



Депутат от КПРФ Николай Сатаев выразил мнение, что 40 млн рублей для бюджета – "не такая уж критичная цифра". "Давайте не будем устанавливать предельный индекс. Нам стыдно перед избирателями принимать такие решения", - подчеркнул Николай Сатаев.



Павел Марков, в свою очередь, ответил, что данное субсидирование – "искусственно созданная система, которая привела к социальной несправедливости, безотносительно от уровня доходов у потребителей коммунальных услуг"."А вам не стыдно перед избирателями, что одни должны платить больше, а другие – меньше?", - обратился он к Николаю Сатаеву.



По итогам обсуждения вопроса три члена комиссии проголосовали за то, чтобы вынести данный вопрос на заседании городской Думы, еще трое – против. Из-за расхождения мнений решение принял председатель комиссии по соцполитики Василий Пушкин: вопрос будет рассмотрен на заседании местного парламента 20 сентября 2017 года.



Напомним, что с просьбой об увеличении уровня предельного индекса до 12,3% Гордума обращалась к губернатору и в 2014, и в 2015, и в 2016 годах. Предельный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Нижнем Новгороде при его утверждении главой региона Валерием Шанцевым будет касаться водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения.