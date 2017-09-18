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Бизнес

Megagroup предложила Клубу клиентов Альфа-Банка бесплатную разработку сайта и годовое обслуживание

20 сентября 2017 13:56  [52] Бизнес

Megagroup предложила Клубу клиентов Альфа-Банка бесплатную разработку сайта и годовое обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка 20 сентября 2017 года.

Согласно информации, компания Megagroup стала партнером Клуба клиентов Альфа-Банка, предложив малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям бесплатную разработку сайта компании или интернет-магазина, а также годовое обслуживание и CRM на один год в подарок.

"Привлечение клиентов через интернет – одна из самых актуальных потребностей для бизнеса. Однако по данным Google, собственных сайтов нет у 60% представителей малого бизнеса по всему миру. Кроме того, сайты и интернет-магазины, которые были созданы до 2015 года, не адаптивны, и не могут корректно отображаться на мобильных устройствах и планшетах, что приводит к потере позиций "старых" сайтов и снижению мобильного трафика. Поэтому новый партнер клуба предлагает нашим клиентам не только создание сайта или магазина, но и адаптацию уже существующих интернет-представительств", - отметил руководитель блока "Массовый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.

"Создавая и запуская собственный бизнес, владельцы и руководители компаний вынуждены работать "за десятерых". Мы предлагаем полный комплекс услуг для создания, запуска, поддержки и раскрутки сайтов, чтобы предприниматели имели возможность заниматься исключительно бизнесом, а продвижение и поддержку сайта обеспечит наша команда" - прокомментировал генеральный директор компании Megagroup Сергей Минин,.

СПРАВКА:
Клуб клиентов Альфа-Банка — это деловое сообщество предпринимателей, участниками которого являются все клиенты банка, прошедшие регистрацию на сайте клуба. Участникам доступны скидки и различные предложения от федеральных и региональных партнеров.

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