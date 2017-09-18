Нижегородский театр "Вера" планирует дать первое после начала ремонта представление в своем здании перед Новым годом Культура и отдых

Театр Вера в стадии реконструкции Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский театр "Вера" планирует дать первое после начала ремонта представление в своем здании перед Новым годом. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 20 сентября 2017 года.



По словам художественного руководителя театра Веры Горшковой, еще до полного окончания ремонта, запланированного на март 2018 года, коллектив театра даст предновогоднее представление прямо на крыльце здания.



Также она рассказала, что к марту в театре, в частности, запланированы постановка "Капитанская дочка" по одноименному произведению Александра Пушкина, спектакль по легендам и приданиям Нижегородской области и произведение Максима Горького "Сердце Данко".



Замгубернатора Дмитрий Сватковский проверил ход реконструкции театра. Он напомнил, открытие театра совпадает с празднованием 150-летия Максима Горького. "Большое событие, конечно, мы планируем, что театр "Вера" обретет новую жизнь именно в эти дни", - сказал он.



Директор подрядной организации ООО СК "Прогресс - Бор" Сергей Грачев сообщил, что сейчас выполнены основные технологичные работы на объекте, а также усилен фундамент здания, завершаются работы по металлоконструкциям и ремонту фасада.



"В начале октября мы должны завершить все наружные работы, закрыть тепловой контур, а 15 октября планируется осуществить пуск тепла и перейти к работам внутри здания. Отмечу, что в театре будет установлено самое современное музыкальное, световое оборудование", - добавил он.



Напомним, что реконструкция здания началась в 2013 году, а уже в 2014 году - ее приостановили. 15 октября 2014 года Дума Нижнего Новгорода приняла здание театра из областной собственности в муниципальную в стадии реконструкции.



Департамент культуры горадминистрации выполнил корректировку проекта. Общая стоимость работ с оборудованием составляет 255,6 млн рублей.