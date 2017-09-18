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Общество

Минфин РФ намерен впятеро увеличить стоимость полиса ОСАГО для пойманных пьяными водителей

20 сентября 2017 15:35  [83] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минфин РФ намерен в пять раз увеличить стоимость полиса ОСАГО для водителей, пойманных пьяными за рулём. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Моисеева 20 сентября 2017 года.

Согласно информации, министерство финансов внесло в правительство законопроект, который направлен на либерализацию в ОСАГО. Документ, в частности, предусматривает скидки по ОСАГО для аккуратных водителей, и, напротив, повышение стоимости полиса для автомобилистов, допустивших грубые нарушения ПДД.

В законопроекте говорится, что удорожание полиса возможно, если в течение года было зафиксировано превышение водителем скорости более чем на 60 км в час, управление автомобилем в пьяном виде или выезд на встречную полосу.

"Коэффициент обсуждается. Если человек, например, будет пойман пьяным за рулём, коэффициент должен быть пять", - сказал Моисеев.

При этом он пояснил, что если в течение следующего года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса для него снова снизится.

Ранее заместитель министра говорил, что этот законопроект проходит межведомственное согласование в правительстве, а осенью запланировано его внесение в Госдуму РФ.

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