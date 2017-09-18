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Политика

Председатель нижегородской УИК предстанет перед судом за фальсификацию избирательных документов

20 сентября 2017 15:53  [84] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель нижегородской участковой избирательной комиссии (УИК) предстанет перед судом за фальсификацию избирательных документов во время выборов в Госдуму осенью 2016 года. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила 20 сентября 2017 года.

Согласно информации, за день до выборов депутатов Госдумы и депутатов Законодательного собрания региона 17 сентября 2016 года в избирательную комиссию, расположенную в помещении библиотеки в Сормовском районе, были доставлены 10 тысяч избирательных бюллетеней.

Являясь председателем УИК, подсудимая незаконно внесла отметки о волеизъявлении избирателей за различных кандидатов в депутаты и за различные политические партии в 1164 избирательных бюллетенях.

"Указанные сфальсифицированные документы были изъяты в тот же день сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Дело было возбуждено ч.1 ст.142 УК РФ (фальсификация избирательных документов, если это деяние совершено членом избирательной комиссии).

Напомним, что обвиненная по аналогичной статье председатель УИК в Автозаводском районе после тех же выборов была оштрафована на 250 тысяч рублей за фальсификацию восьми бюллетеней.

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Теги:
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