Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил льготу для поддерживающих спортклубы компаний в размере 1,1 млрд рублей на 2018 год Общество

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил льготу для поддерживающих спортклубы компаний в размере 1,1 млрд рублей на 2018 год. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 20 сентября 2017 года.



Соответствующий законопроект членам комитета представила министр финансов региона Ольга Сулима. Она напомнила, что налоговая ставка для компаний, являющихся спонсорами спортивных команд области, может быть снижена не более чем на 4%. Общая сумма льготы в следующем году, как предлагает правительство области, должна составить 1,1 млрд рублей. Для того, чтобы компании смогли получить такую поддержку, им будет необходимо заключить с облправительством специальные соглашения.



Напомним, в октябре 2016 года, перед принятием закона о бюджете, депутаты утвердили аналогичную льготу на 2017 год в размере 400 млн рублей. Первоначально она должна была составить 1 млрд рублей, но члены парламента не согласились с этой суммой. Однако уже в марте 2017 года они приняли очередные изменения в законодательство и увеличили льготу до 800 рублей. В июле аналогичная льгота на 2017 год была увеличена с 800 млн рублей до 1,1 млрд рублей.

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