Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2017 18:10  [4] Активисты просят руководство Нижнего Новгорода включить три сквера в федеральную программу по благоустройству
20 сентября 2017 17:59  [34] Нижний Новгород лидирует в рейтинге качества медицинского обслуживания в РФ в 2017 году, - исследование
20 сентября 2017 17:23  [58] Два тура в Чехию могут выиграть абоненты "Ростелекома" в онлайн-игре "Тайна заколдованной башни"
20 сентября 2017 17:14  [101] Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год на 18 рублей
20 сентября 2017 17:11  [60] Движение транспорта по ул. Агрономической будет временно ограничено в Нижнем Новгороде
20 сентября 2017 16:56  [127] Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил запрет на покупку гражданами жилья у своих родственников за счет бюджетных выплат
20 сентября 2017 16:35  [94] "Городские предприниматели считают штрафы за незаконную торговлю своей платой за осуществление деятельности, - Андрей Преснухин
20 сентября 2017 16:28  [102] Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил льготу для поддерживающих спортклубы компаний в размере 1,1 млрд рублей на 2018 год
20 сентября 2017 16:21  [79] Нижегородское ГУ МВД взыскало более 140 тысяч рублей незаконного пособия с экс-полицейского
20 сентября 2017 16:12  [112] Роспотребнадзор подал иски в защиту заболевших в Турции энетровирусной инфекцией нижегородцев
Общество

Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил запрет на покупку гражданами жилья у своих родственников за счет бюджетных выплат

20 сентября 2017 16:56  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил запрет на покупку гражданами жилья у своих близких родственников за счет бюджетных выплат. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 20 сентября 2017 года.

Соответствующий законопроект членам комитета представил министр социальной политики Андрей Гнеушев. По его словам, это связано с ситуациями, когда нуждающиеся, которые стоят на очереди, по факту не улучшают свои жилищные условия. "Например, был такой случай, что одна вдова подарила свой дом внуку, встала на очередь как нуждающаяся, а потом у него же и "купила" этот дом за бюджетные средства. Чтобы не было подобных ситуаций, мы и предлагаем внести изменения в законодательство", - пояснил Гнеушев.

Согласно проекту закона, к близким родственникам относятся супруги, дедушки и бабушки, внуки, родители, усыновители, дети, в том числе усыновленные, а также братья и сестры, причем не только родные.

Законопроект вынесен на сентябрьское заседание ЗС НО.

Напомним, в середине сентября сообщалось, что признанные аварийными до 2012 года дома полностью расселены в Нижегородской области. По программе переселения улучшили свои жилищные условия почти 15 тысяч человек. Для их переселения введено в эксплуатацию 550 многоквартирных домов.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph