Комитет по соцвопросам ЗС НО одобрил запрет на покупку гражданами жилья у своих родственников за счет бюджетных выплат Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил запрет на покупку гражданами жилья у своих близких родственников за счет бюджетных выплат. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 20 сентября 2017 года.



Соответствующий законопроект членам комитета представил министр социальной политики Андрей Гнеушев. По его словам, это связано с ситуациями, когда нуждающиеся, которые стоят на очереди, по факту не улучшают свои жилищные условия. "Например, был такой случай, что одна вдова подарила свой дом внуку, встала на очередь как нуждающаяся, а потом у него же и "купила" этот дом за бюджетные средства. Чтобы не было подобных ситуаций, мы и предлагаем внести изменения в законодательство", - пояснил Гнеушев.



Согласно проекту закона, к близким родственникам относятся супруги, дедушки и бабушки, внуки, родители, усыновители, дети, в том числе усыновленные, а также братья и сестры, причем не только родные.

Законопроект вынесен на сентябрьское заседание ЗС НО.



Напомним, в середине сентября сообщалось, что признанные аварийными до 2012 года дома полностью расселены в Нижегородской области. По программе переселения улучшили свои жилищные условия почти 15 тысяч человек. Для их переселения введено в эксплуатацию 550 многоквартирных домов.