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Общество

Нижний Новгород лидирует в рейтинге качества медицинского обслуживания в РФ в 2017 году, - исследование

20 сентября 2017 17:59  [35] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород лидирует в рейтинге качества медицинского обслуживания в РФ в 2017 году. Таковы данные исследования, проведенного в текущем году Финансовым университетом при Правительстве РФ (руководитель исследования проректор Финансового университета, д.э.н. Алексей Зубец).

Авторы исследования отмечают, что его особенностью является "акцент на субъективных оценках качества медицинского обслуживания". В каждом из городов, где проводилось исследование, опрашивалось не менее 400 человек по выборке, репрезентативно отражающей состав жителей населенного пункта.

В среднем по России доля тех, кто полностью или в основном доволен работой здравоохранения, увеличилась с 45% в 2016 году до 47% - в текущем. При этом 77% "довольных" – это люди в возрасте 18-30 лет.

В Нижнем Новгороде доля тех, кто в целом доволен получаемым им медицинским обслуживанием, составила 70% при 65% в среднем по стране. Доля тех, кто не может купить себе дорогостоящие лекарства, в столице ПФО также ниже, чем в среднем по России: 34% против 36%.

По итоговому индексу качества медобслуживания в тройку лидеров вошли Нижний Новгород, Грозный и Казань, наихудшие результаты у Севастополя, Волгограда и Махачкалы.

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