Арзамасский драмтеатр в Нижегородской области представил премьеру спектакля "Зыковы" Культура и отдых

Премьера спектакля "Зыковы" (12+) по пьесе Максима Горького прошла в Арзамасе в рамках проекта "Единой России" "Театры малых городов". Об этом нижегородское региональное отделение партии сообщило 20 сентября 2017 года.



Согласно информации, в Арзамасском театре драмы новый театральный сезон начался под знаком 150-летия Максима Горького. С 15 по 19 сентября состоялось три премьерных показа спектакля "Зыковы" по пьесе Горького, прошедших с большим успехом.



"Арзамасский драматический театр был открыт в 1943 году. Это одно из старейших и важнейших просветительских учреждений города. И, конечно, театру нужна поддержка. Благодаря усилиям "Единой России", наш драмтеатр был включен в проект "Театры малых городов", появилась дополнительная возможность развиваться, увеличивать свой творческий потенциал", - рассказал секретарь арзамасского отделения партии Константин Аргентов.



По его словам, театр получил более 8 млн рублей из федерального и областного бюджетов на постановку новых спектаклей, на приобретение новой аппаратуры, на создание новых костюмов и декораций.



"Несомненно, это огромный подарок для руководства и труппы театра и, конечно, для арзамасских зрителей. Мы рассчитываем повысить интерес к театру как центру культурной жизни города", - добавил Аргентов.



"Благодаря инициативе "Единой России" мы повысим уровень как уже полюбившихся спектаклей, так и сможем ставить новые. В рамках реализации проекта будет поставлено три спектакля: "Зыковы" к 150-летию Горького, "Мещанин во дворянстве" по пьесе Мольера и детский спектакль по сказкам Гофмана "Щелкунчик". Премьера "Зыковых" прошла с успехом", - сказала директор Арзамасского театра драмы Марина Швецова.



Она сообщила, что премьера "Мещанина во дворянстве" планируется на начало ноября.



"Работа над ним уже началась - прошел технический совет, заказаны декорации, прошла закупка тканей для костюмов, заказана обувь в театральной мастерской. Кроме того, выделенные средства будут потрачены на обновление звукового и светового оборудования. Все это поможет нам в осуществлении одной из главных задача театра – воспитание культурно обогащенного подрастающего поколения. Мы горды тем, что заслужили такое доверие, и мы действительно достойны чести принять участие в проекте "Театры малых городов", - отметила Швецова.



В рамках партийного проекта на техническое перевооружение нижегородских театров в городах с населением до 300 тысяч жителей направлено порядка 33 млн рублей. Под эти критерии в Нижегородской области подходят шесть муниципальных театров в четырех городских округах: Кстово, Дзержинск, Саров и Арзамас.



"Долгое время муниципальные театры очень нуждались в обновлении. И вот впервые в этом году партия "Единая Россия" реализовала в Нижегородской области федеральный проект "Театры малых городов". Благодаря этому проекту шесть театров получили возможность поставить одиннадцать новых интересных спектаклей. На этом мы, конечно же, не остановимся, в будущем году мы также претендуем на федеральное финансирование в сфере развития театров малых городов. Но особенно нас радует, что в следующем году начнется новый проект, который касается детских театров, которые находятся не только в глубинке, но и в областном центре. Мы очень рассчитываем заявить для участия в проекте Театр кукол, ТЮЗ, Театр "Вера", - подчеркнула руководитель фракции "Единая Россия" в Заксобрании региона Ольга Щетинина.



СПРАВКА:

Партийный проект "Единой России" "Театры малых городов" следит за сохранностью и жизнеспособностью муниципальных театров малых городов. Под контролем партпроекта 670 млн рублей из федерального бюджета будут распределены на поддержку таких театров по всей стране. На эти средства приведут в порядок декорации, костюмы, закупят необходимый инвентарь. Кроме того, при содействии партпроекта в театрах малых городов проводятся многочисленные премьеры спектаклей.