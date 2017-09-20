Глава администрации Дзержинска Нижегородской области Виктор Нестеров проверил ход ремонта дорог 20 сентября Общество

Глава администрации Дзержинска Нижегородской области Виктор Нестеров проверил ход ремонта дорог 20 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, он проверил ход ремонта городских дорог, а также работ по благоустройству на пл. Дзержинского, ул. Урицкого, пр. Чкалова и дворовой территории на ул. Ситнова.

"В этом году на благоустройство города выделено свыше 220 миллионов рублей из муниципального, областного и федерального бюджетов. Все работы развернуты, часть работ уже завершена", - отметил Виктор Нестеров. Он также рассказал, что из областного бюджета было выделено 44 млн рублей на ремонт дорог, в том числе на ул. Урицкого, ул. Индустриальной, ул. Лермонтова, ул. Ленинградской. На большей части этих дорог работы уже завершены.

На пл. Дзержинского ведется замена брусчатки и бордюрного камня, демонтаж трамвайных путей, а также устройство газонов в сквере. "В ближайшее время начнутся работы перед центральным входом в бассейн – там будет заменен бордюр, уложена брусчатка. На центральной площади в тех местах, где сейчас убирают рельсы, будут разбиты клумбы, установлены островки безопасности и столбы, на которых в будущем планируется смонтировать навесные клумбы", - добавил Виктор Нестеров. Глава администрации также подчеркнул, что в первоочередном порядке выполняются те работы, которые зависят от климатических условий – асфальтировка дорог, замена бордюров.

Еще одним пунктом объезда стала дворовая территория на ул. Ситнова, д. 2, 4, 6 - пр. Ленина, д. 4, 4-а. Это один из первых дворов, где начались работы по комплексному благоустройству территории.

"На сегодняшний день в трех дворах работы уже стартовали. В этом году во дворах будет вестись не только асфальтировка и замена бордюров, но также запланировано устройство детских площадок, стоянок под автомобили, спортивных зон и зон отдыха. Сроки ограничены. Жители ремонтируемых дворов являются лучшими контролерами качества работ. Я призываю управляющие компании и жителей города активно включиться в работу и сигнализировать о тех недостатках, которые они заметят. Только совместно мы достигнем того качества, которое мы хотим увидеть", - отметил Виктор Нестеров.

Замглавы города Игорь Крашенинников, являющийся депутатом на этом округе, рассказал, что здесь ведутся работы по проекту, который был разработан совместно с жителями: "Очень надеюсь, что наш двор будет благоустроен первым и в таком виде, как мы его запланировали. Здесь живут благодарные жители, которые очень долго хотели благоустроить свой двор. Есть опасения, что подрядчики в связи с погодными условиями могут не выполнить работы вовремя, но мы будем осуществлять постоянный контроль".

Во время объезда Нестеров обратил внимание подрядчиков на некоторые недочеты, которые до момента приемки работ должны быть устранены. Также он подчеркнул, что до 31 октября все основные работы, которые зависят от климатических условий, будут завершены.

В конце объезда он добавил, что в эту пятницу начнется укрепление двух лестниц и подпорных стен на пр. Циолковского.

СПРАВКА:

Подрядчик на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжих частей городского округа город Дзержинск в рамках муниципальной программы "Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории г. Дзержинска" - ООО "КапДорСтрой НН". Объекты ремонта: ул. Урицкого (от пр. Циолковского до ул. Урицкого,12), ул. Новая и ул. Восточная в пос. Желнино, ул. Лермонтова, ул. Матросова, ул. Индустриальная, ул. Ленинградская, проезд к СК "Капролактамовец", а также проезд от дома №13 по ул. Галкина до дома №76 по пр. Циолковского. Общая стоимость работ - 43,7 млн. рублей. Финансирование будет осуществлено за счет средств областного (90%) и городского (10%) бюджетов.

Подрядчик на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий городского округа город Дзержинск в рамках реализации программы "Формирование современной городской среды" - ООО фирма "Магистраль". Общая стоимость работ - 100,37 млн рублей. Перечень объектов благоустройства и работ: пр. Циолковского и пр. Чкалова (замена бортового камня и газонов, ремонт въездов во дворы), пл. Дзержинского ул. Урицкого, Парковая аллея, курдонер на пр. Ленина, укрепление двух лестниц и подпорных стен на пр. Циолковского, замена остановок, урн и др.

Подрядчик на выполнение работ по благоустройству 25 дворовых территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на сумму почти 70 млн руб. - ООО "КапДорСтрой НН". Дзержинск получил субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках программы (59 млн рублей). Софинансирование из городского бюджета составило 11 млн рублей.