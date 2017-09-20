Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года, - минкульт Общество

Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года, - минкульт Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года. Об этом министр культуры Нижегородской области Сергей Горин сообщил на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области 21 сентября 2017 года.



По его словам, снесены будут три павильона, находящиеся непосредственно перед фасадом здания Нижегородской ярмарки. При этом благоустройство на этой территории, по информации министра, запланировано на следующий год. В текущем году в план работ входит только "выравнивание поверхности".



Напомним, в конце мая 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил о завершающей стадии переговоров по кредиту для строительства конгресс-центра на Нижегородской ярмарке. Тогда он отметил, что предполагается демонтировать все временные павильоны и построить на территории ярмарки два выставочных павильона, используя ажурные металлоконструкции пакгаузов, которые находятся на Стрелке. Позже сообщалось, что глава региона принял решение оставить указанные объекты на территории Стрелки.



Строительство выставочно-конгрессного центра на Нижегородской ярмарке ранее планировалось начать в 2013 году.