Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2017 11:21  [94] Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года, - минкульт
20 сентября 2017 20:01  [352] Нижегородский губернатор Валерий Шанцев считает необходимым строительство нового здания для Васильсурской школы
20 сентября 2017 19:52  [139] Мальтийская Domain Group и ННГУ намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования
20 сентября 2017 19:50  [169] Глава администрации Дзержинска Нижегородской области Виктор Нестеров проверил ход ремонта дорог 20 сентября
20 сентября 2017 18:19  [315] Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу в собственность региона еще одного участка по ул. Акимова в районе моста
20 сентября 2017 18:10  [254] Активисты просят руководство Нижнего Новгорода включить три сквера в федеральную программу по благоустройству
20 сентября 2017 17:59  [200] Нижний Новгород лидирует в рейтинге качества медицинского обслуживания в РФ в 2017 году, - исследование
20 сентября 2017 17:23  [123] Два тура в Чехию могут выиграть абоненты "Ростелекома" в онлайн-игре "Тайна заколдованной башни"
20 сентября 2017 17:14  [288] Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год на 18 рублей
20 сентября 2017 17:11  [126] Движение транспорта по ул. Агрономической будет временно ограничено в Нижнем Новгороде
Общество

Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года, - минкульт

21 сентября 2017 11:21  [94] Общество
Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года, - минкульт

Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года, - минкульт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года. Об этом министр культуры Нижегородской области Сергей Горин сообщил на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области 21 сентября 2017 года.

По его словам, снесены будут три павильона, находящиеся непосредственно перед фасадом здания Нижегородской ярмарки. При этом благоустройство на этой территории, по информации министра, запланировано на следующий год. В текущем году в план работ входит только "выравнивание поверхности".

Напомним, в конце мая 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил о завершающей стадии переговоров по кредиту для строительства конгресс-центра на Нижегородской ярмарке. Тогда он отметил, что предполагается демонтировать все временные павильоны и построить на территории ярмарки два выставочных павильона, используя ажурные металлоконструкции пакгаузов, которые находятся на Стрелке. Позже сообщалось, что глава региона принял решение оставить указанные объекты на территории Стрелки.

Строительство выставочно-конгрессного центра на Нижегородской ярмарке ранее планировалось начать в 2013 году.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph