"Управление отходами-НН" получило сертификат соответствия в системе "Единый Стандарт" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ЗАО "Управление отходами-НН" получило сертификат соответствия в системе добровольной сертификации "Единый Стандарт". Об этом сообщает пресс-служба компании 21 сентября 2017 года.

Согласно информации, сертификат удостоверяет Систему менеджмента качества применительно к созданию и эксплуатации систем по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 9001-2015.

Отмечается, что ЗАО "Управление отходами-НН" стало первым предприятием в Нижегородской области обслуживающим межмуниципальные полигоны, которое прошло систему добровольной сертификации "Единый Стандарт".

"При работе в сфере обращения с отходами важно не только построить современные и технологичные объекты, но и обеспечить высокие стандарты их обслуживания. Каким бы ни было современное и технологичное оборудование, но работают на нём прежде всего люди, и именно они определяют качество выполняемых процессов. Понимая это, наше предприятие прикладывает все усилия для того, чтобы организационные процессы в ЗАО "Управление отходами-НН" соответствовали международным стандартам качества", - отметил директор по развитию ЗАО "Управление отходами-НН" Андрей Лебедев.