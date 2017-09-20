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Бизнес

"Управление отходами-НН" получило сертификат соответствия в системе "Единый Стандарт"

21 сентября 2017 11:58  [37] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ЗАО "Управление отходами-НН" получило сертификат соответствия в системе добровольной сертификации "Единый Стандарт". Об этом сообщает пресс-служба компании 21 сентября 2017 года.

Согласно информации, сертификат удостоверяет Систему менеджмента качества применительно к созданию и эксплуатации систем по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 9001-2015.

Отмечается, что ЗАО "Управление отходами-НН" стало первым предприятием в Нижегородской области обслуживающим межмуниципальные полигоны, которое прошло систему добровольной сертификации "Единый Стандарт".

"При работе в сфере обращения с отходами важно не только построить современные и технологичные объекты, но и обеспечить высокие стандарты их обслуживания. Каким бы ни было современное и технологичное оборудование, но работают на нём прежде всего люди, и именно они определяют качество выполняемых процессов. Понимая это, наше предприятие прикладывает все усилия для того, чтобы организационные процессы в ЗАО "Управление отходами-НН" соответствовали международным стандартам качества", - отметил директор по развитию ЗАО "Управление отходами-НН" Андрей Лебедев.

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Теги:
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