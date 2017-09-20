Все станции Нижегородского филиала "Т плюс" готовы к началу отопительного периода 2017 – 2018 годов Общество

Все станции Нижегородского филиала "Т плюс" готовы к началу отопительного периода 2017 – 2018 годов. Об этом директор Нижегородского филиала ПАО "Т плюс" Александр Фролов сообщил на пресс-конференции по итогам ремонтной кампании и подготовке к отопительному сезону 21 сентября 2017 года.



"Сейчас мы уже имеем на руках распоряжение о начале отопительного сезон в г. Дзержинск начиная с 25 сентября. Планируем в ближайшее время получить распоряжение администрации Нижнего Новгорода, г. Кстова и Кстовского района", - сказал он.



По словам директора филиала, в 2017 году инвестиции Нижегородского филиала "Т плюс" в модернизацию, реконструкцию и ремонтные работы на своих источниках тепла и тепловых сетях составили 872 млн рублей, что на 36% больше, чем в 2016 году.



"Мы выполнили целый ряд технических мероприятий для повышения надежности и эффективности теплоснабжения. На сегодня все станции полностью готовы к началу отопительного периода. В ремонтную компанию сделано все возможное, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей", - пояснил Фролов.



Он также сообщил, что на сегодня на Дзержинской, Новогорьковской и Сормовской ТЭЦ завершен плановый ремонт 24 единиц основного генерирующего оборудования: 10 котлов, 11 турбин и трех газовых турбин – это составляет 89% от годового плана ремонтов. Оставшаяся их часть не повлияет на старт отопительного сезона.



"На всех объектах генерации и источниках тепла созданы нормативные запасы резервного топлива. Имеется мазут, необходимый для устойчивой работы объектов генерации предстоящей зимой", - отметил Фролов.



В течение 2017 года филиалом реализуется крупный проект по реконструкции химического цеха с установкой дополнительных цепочек химобессоленной воды для ключевых клиентов: Кстовского промышленного узла, ЛУКОЙЛа и Сибура.



Кроме того, Фролов сообщил, что в 2017 году впервые на теплосетях Кстовского района и г. Кстово была выполнена опрессовка с нагрузкой в 16 кг. При этом раньше испытания проводились под нагрузкой лишь в 6 кг. Это позволило обнаружить и устранить 153 дефекта. В Дзержинске были выполнены гидравлические испытания на 19,5 кг при рабочем давлении лишь 12 кг. Это позволило выявить и устранить 117 дефектов.



"Это позволит в отопительный сезон 2017 – 2018 годов существенно снизить аварийность как на магистральных так и на квартальных тепловых сетях", - добавил он.



СПРАВКА:

Филиал "Нижегородский", работающий в составе Группы "Т Плюс", объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстово и Кстовском районе. В состав филиала входят три станции: Дзержинская ТЭЦ, Сормовская ТЭЦ, Новогорьковская ТЭЦ, а также АО "Нижегородские коммунальные системы" и Кстовские тепловые сети.