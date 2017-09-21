Нижегородское правительство планирует предоставить ВМЗ почти 8 млрд рублей льгот по проекту нового производства Бизнес

ВМЗ Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует предоставить АО "Выксунский металлургический завод" почти 8 млрд рублей льгот по проекту обсадных, нефтегазопроводных и компрессорных труб. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету и налогах Законодательного собрания региона 21 сентября 2017 года.



Члены комитета рассмотрели законопроект об утверждении между регионом и компанией инвестиционного соглашения. Документ предполагает, что ВМЗ сможет получить поддержку в виде льгот по налогу на прибыль и на имущество при реализации данного проекта. Объем инвестиций составляет почти 41 млрд рублей. Предусмотрено создание 650 рабочих мест.



Инвестсоглашение (в период с 1 июля 2019 года до 30 июня 2024 года) предполагает предоставление налоговых льгот в размере ВМЗ 7,8 млрд рублей льгот по налогам в период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2024 года. По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 1,4 млрд рублей.



Депутаты одобрили законопроект и рекомендовали региональному парламенту принять его в двух чтениях.



Напомним, ВМЗ намерен запустить производство обсадных, нефтегазопроводных и компрессорных труб в концу 2018 года. Уже начато переоборудование цехов для производства новых видов труб. Завод намерен представить первую продукцию в течение следующего года, после чего будет налажено серийное производство. В него будет входить единый цех производства насосно-компрессорных труб и центр отделки обсадных труб.