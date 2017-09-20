Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
21 сентября 2017 16:43  [41] "Решения об отставках должны быть обоснованы и политически, и морально", - Сергей Кочеров
21 сентября 2017 15:56  [60] Адвокаты экс-мэра Дзержинска Нижегородской области обжаловали продление его домашнего ареста
21 сентября 2017 13:21  [147] Владимир Путин поручил обеспечить видеотрансляцию с избирательных участков на выборах президента
21 сентября 2017 11:43  [2454] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
20 сентября 2017 19:31  [477] Заседание городской Думы Нижнего Новгорода
20 сентября 2017 17:39  [227] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко рассчитывает на увеличение темпа работы КСП с приходом Ирины Семашко
20 сентября 2017 17:01  [419] Глава Нижнего Новгорода выступила за назначение конкурса по выбору директора департамента экономики
20 сентября 2017 15:57  [301] Прокуратура заявила о неполноте деклараций о доходах за 2016 год у 12 депутатов нижегородской Думы
20 сентября 2017 15:53  [460] Председатель нижегородской УИК предстанет перед судом за фальсификацию избирательных документов
20 сентября 2017 15:27  [439] Прокуратура внесла представление нижегородской Думе о незаконных выплатах депутатам и их помощникам
Политика

Адвокаты экс-мэра Дзержинска Нижегородской области обжаловали продление его домашнего ареста

21 сентября 2017 15:56  [60] Политика
Виктор Портнов

Виктор Портнов

Фото: dzer.ru

Адвокаты экс-мэра Дзержинска Нижегородской области обжаловали продление его домашнего ареста. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 21 сентября 2017 года.

Напомним, 5 сентября суд продлил срок домашнего ареста Виктору Портнову до 10 октября.

Как сегодня сообщили в пресс-службе, адвокаты экс-мэра подали апелляцию на это решение, они просят более мягкую меру пресечения.

Свои требования адвокаты мотивировали тем, что доводы суда о том, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей по делу, не соответствуют действительности. Кроме того, защитники просили учесть состояние здоровья Портнова и его близких родственников и исключительно положительные характеристики обвиняемого.

Как сообщалось ранее, Портнов подозревается в покушении на хищение подвесного потолка. По версии следствия, в июне 2017 года по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 г. Дзержинск, незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка - 410 тысяч рублей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph