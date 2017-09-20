Адвокаты экс-мэра Дзержинска Нижегородской области обжаловали продление его домашнего ареста Политика

Виктор Портнов Фото: dzer.ru

Адвокаты экс-мэра Дзержинска Нижегородской области обжаловали продление его домашнего ареста. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 21 сентября 2017 года.

Напомним, 5 сентября суд продлил срок домашнего ареста Виктору Портнову до 10 октября.

Как сегодня сообщили в пресс-службе, адвокаты экс-мэра подали апелляцию на это решение, они просят более мягкую меру пресечения.

Свои требования адвокаты мотивировали тем, что доводы суда о том, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей по делу, не соответствуют действительности. Кроме того, защитники просили учесть состояние здоровья Портнова и его близких родственников и исключительно положительные характеристики обвиняемого.

Как сообщалось ранее, Портнов подозревается в покушении на хищение подвесного потолка. По версии следствия, в июне 2017 года по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 г. Дзержинск, незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка - 410 тысяч рублей.